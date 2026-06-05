Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Сотрудники «Роснефти» смогут обучаться по программам УГНТУ и университета Цинхуа

Роснефть», университет Цинхуа и УГНТУ поднимут квалифицию кадров отрасли
ugntu.ru

Сотрудники «Роснефти» смогут пройти совместные образовательные программы в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) и университете Цинхуа (Китай). Трехстороннее соглашение о развитии сотрудничества в сфере подготовки кадров стороны заключили в ходе ПМЭФ.

Подписи под документом поставили главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, ректор УГНТУ Олег Баулин и ректор университета Цинхуа Ли Лумин.

Сотрудникам компании предоставят возможность обучаться по ключевым направлениям. Им станут доступны цифровизация, искусственный интеллект и новые технологии в нефтегазовой отрасли, управление научно-технической и инновационной деятельностью, а таже локализация производства, климатические проекты и другие направления обучения.

В «Роснефти» напомнили, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин объявили 2026–2027 годы перекрестными Годами сотрудничества в области образования.

В компании назвали заключенное соглашение имеющим стратегическое значение. Предполагается что его реализация поспособствует развитию долгосрочного взаимовыгодного партнерства. Кроме того, «Роснефть», университет Цинхуа и УГНТУ обеспечат компанию и отрасль квалифицированными кадрами.

 
Теперь вы знаете
Повестка из Владивостока. Покупателей авто со всей России вызывают на таможню. Зачем?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!