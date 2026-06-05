Сотрудники «Роснефти» смогут обучаться по программам УГНТУ и университета Цинхуа

Сотрудники «Роснефти» смогут пройти совместные образовательные программы в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) и университете Цинхуа (Китай). Трехстороннее соглашение о развитии сотрудничества в сфере подготовки кадров стороны заключили в ходе ПМЭФ.

Подписи под документом поставили главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, ректор УГНТУ Олег Баулин и ректор университета Цинхуа Ли Лумин.

Сотрудникам компании предоставят возможность обучаться по ключевым направлениям. Им станут доступны цифровизация, искусственный интеллект и новые технологии в нефтегазовой отрасли, управление научно-технической и инновационной деятельностью, а таже локализация производства, климатические проекты и другие направления обучения.

В «Роснефти» напомнили, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин объявили 2026–2027 годы перекрестными Годами сотрудничества в области образования.

В компании назвали заключенное соглашение имеющим стратегическое значение. Предполагается что его реализация поспособствует развитию долгосрочного взаимовыгодного партнерства. Кроме того, «Роснефть», университет Цинхуа и УГНТУ обеспечат компанию и отрасль квалифицированными кадрами.