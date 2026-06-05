Попов назвал цифровизацию промышленности глобальным стандартом на ПМЭФ

Попов: производительность труда может вырасти до 33% к 2033 году благодаря ИИ

Цифровизация промышленности движется к статусу глобального стандарта. Об этом рассказал зампред правления Сбера Анатолий Попов на сессии «Новая индустриализация — а зачем? Будущее российской промышленности» на ПМЭФ.

Эксперт отметил значительный прирост в скорости и гибкости работы благодаря искусственному интеллекту. Согласно прогнозам банка, к 2033 году производительность труда может вырасти до 33%. Рост, по его словам, обеспечат роботизация и генеративный искусственный интеллект (GenAI).

По словам спикера, от специалистов все чаще требуется навык промпт-инжиниринга, наработку которого нужно начинать уже сейчас. Применение GenAI освободит специалистов от рутины, что перенаправит их силы на решение более глобальных задач.

«Люди работали тысячелетиями в таком режиме, где создавался какой-то проект, у него появлялся чертеж. А сейчас можно обратиться к ИИ и получить очень компетентный, быстрый, качественный ответ. Организационные изменения и роль лидеров критически важны для осуществления трансформации, о которой мы сегодня говорим», — сказал Попов.

Он выделил три аспекта для учета организациями. Первое — данные: без единого промышленного контура внедрение ИИ ограничится локальными пилотами. Второе — кадры: потребуется новая система подготовки, так как появилась роль инженера и технолога, работающего с ИИ-системами. Третье — скорость организационных изменений: успешные кейсы возникают там, где ИИ внедрили как инструмент трансформации производственной модели, а не как ИТ-проект.