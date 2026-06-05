На ПМЭФ обсудили создание независимой мировой финансовой архитектуры

Россия уже создала ряд ключевых элементов финансового суверенитета, включая национальные платежные решения, собственную страховую и рейтинговую инфраструктуру. Многие государства пока не располагают аналогичными возможностями, однако осознают необходимость движения в этом направлении для обеспечения собственной независимости. Об этом заявил на сессии «Пересборка мировой финансовой системы» на Петербургском международном экономическом форуме первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Ключевой темой дискуссии стали обеспечение финансового суверенитета государств и формирование независимой мировой финансовой архитектуры.

Участники обсудили перспективы преодоления доминирования западных финансовых институтов, развитие альтернативной инфраструктуры международных расчетов и трансформацию глобальной финансовой системы в современных геополитических условиях.

Глава Банка ПСБ Петр Фрадков заявил о необходимости активного участия России в формировании новой финансовой инфраструктуры.

«Мы должны держать большую часть рынка международных расчетов, безотносительно даже расчетов с Россией, это наша задача. Мы должны быть международным игроком на глобальном уровне. Быть одним из этих центров», — подчеркнул Фрадков.

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков отметил, что трансформация финансовой системы происходит не только под влиянием санкционных ограничений в отношении России. По его мнению, речь идет о глобальном тренде, который будет развиваться еще продолжительное время.

Чебесков подчеркнул, что изменения в российском финансовом регулировании находятся в активной стадии реализации. По его словам, наблюдаются процессы децентрализации и диверсификации финансовых инструментов, а взаимодействие с международными партнерами требует новых подходов, отличных от тех, которые сформировались в рамках западной финансовой модели.

Подводя итоги дискуссии, участники сошлись во мнении, что пересборка мировой финансовой системы будет сложным и длительным процессом, требующим последовательной работы со стороны государств и участников рынка.