В Карачаево-Черкесской республике запустили «Платформу роста»

Татьяна Ким: объем продаж карачаевских брендов на WB вырос на 28%

Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким и глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов запустили в регионе комплексную программу поддержки для предпринимателей «Платформа роста», сообщает пресс-служба компании.

Соглашение подписали в рамках ПМЭФ-2026.

По словам Татьяны Ким, продажи карачаевских брендов на Wildberries выросли на 28%.

«Это прямое доказательство огромного потенциала региона. Запуская здесь «Платформу роста», мы даем предпринимателям республики полноценный доступ к аналитике, инструментам продвижения и актуальной информации», — сказала она.

В компании объяснили рост продаж карачаевских брендов на Wildberries тем, что продавцам предлагаются новые эффективные инструменты для ведения бизнеса.

По данным компании, многие предприниматели подтверждают, что выход на маркетплейсы позволяет существенно увеличить аудиторию и повысить общий объем продаж.

Всего к «Платформе роста» уже присоединились более 1500 брендов из разных регионов России. Кроме того, на Wildberries есть витрина региональных брендов «Сделано в Карачаево-Черкесской Республике», где представлены товары от местных производителей.