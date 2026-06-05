Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Карачаево-Черкесской республике запустили «Платформу роста»

Татьяна Ким: объем продаж карачаевских брендов на WB вырос на 28%
Shutterstock

Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким и глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов запустили в регионе комплексную программу поддержки для предпринимателей «Платформа роста», сообщает пресс-служба компании.

Соглашение подписали в рамках ПМЭФ-2026.

По словам Татьяны Ким, продажи карачаевских брендов на Wildberries выросли на 28%.

«Это прямое доказательство огромного потенциала региона. Запуская здесь «Платформу роста», мы даем предпринимателям республики полноценный доступ к аналитике, инструментам продвижения и актуальной информации», — сказала она.

В компании объяснили рост продаж карачаевских брендов на Wildberries тем, что продавцам предлагаются новые эффективные инструменты для ведения бизнеса.

По данным компании, многие предприниматели подтверждают, что выход на маркетплейсы позволяет существенно увеличить аудиторию и повысить общий объем продаж.

Всего к «Платформе роста» уже присоединились более 1500 брендов из разных регионов России. Кроме того, на Wildberries есть витрина региональных брендов «Сделано в Карачаево-Черкесской Республике», где представлены товары от местных производителей.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!