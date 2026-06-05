Сбербанк заявил о планах обеспечить 100%-ную защиту клиентов от телефонных мошенников

Сбербанк в 2025 году помог вернуть клиентам других банков не менее 3,5 млрд рублей, похищенных кибермошенниками и заблокированных на этапе вывода средств через счета дроперов. В 2026-м объем возвращенных средств уже приблизился к отметке в 1,4 млрд рублей. Об этом сообщил после сессии «Цифровой самозванец» на ПМЭФ заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, после совершения мошеннических операций похищенные средства проходят через цепочку так называемых дропперов — лиц, чьи счета и банковские карты используются для дробления и дальнейшего перевода денег конечным организаторам преступных схем.

«У служб кибербезопасности, у банков и других участников противодействия есть определенное время, чтобы остановить операцию. Это могут быть часы или даже минуты, но именно в этот промежуток существует возможность предотвратить вывод средств», — отметил Кузнецов.

Он пояснил, что часть похищенных денег в процессе перевода попадает на счета или карты Сбербанка, что позволяет системе кибербезопасности выявлять подозрительные операции. В таких случаях банк блокирует дальнейшее движение средств и использует механизмы их возврата на счет пострадавшего клиента.

Кузнецов подчеркнул, что Сбербанк оказывает содействие не только своим клиентам, но и клиентам других кредитных организаций.

Зампред правления банка также заявил, что Сбер намерен обеспечить полную защиту клиентов от телефонного мошенничества.

«По направлению телефонного мошенничества мы поставили себе задачу защитить на 100% всех клиентов, даже в тех ситуациях, когда они сами пытаются передать, например, курьером денежные средства из своего кармана», — сообщил Кузнецов.

Говоря о международном взаимодействии в сфере противодействия киберпреступности, Кузнецов отметил, что существующий уровень координации пока остается недостаточным. Преступные группы, занимающиеся телефонным мошенничеством, по его словам, продолжают опережать меры реагирования со стороны государств и правоохранительных органов.

Кузнецов также указал, что расположенные на территории Украины мошеннические колл-центры атакуют не только граждан России, но и жителей других стран, включая государства Европы и Израиль.

Зампред правления Сбера считает, что эффективная борьба с трансграничной киберпреступностью невозможна без объединения усилий правоохранительных органов разных государств и напомнил, что российская сторона выступила с инициативой по развитию сотрудничества в сфере кибербезопасности между странами БРИКС в ходе обсуждения Конвенции ООН по киберпреступности.

По его словам, инициатива получила поддержку и в настоящее время обсуждаются механизмы ее реализации.