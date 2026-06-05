Главе Минпромторга рассказали о ходе исследований инновационных российских препаратов

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов посетил научно-производственный центр компании Biocad в Стрельне. Производство осуществляет полный цикл создания биотехнологических препаратов, сообщили в компании.

Уточняется, что главе Минпромторга России рассказали о новых разработках компании, в том числе о ходе клинических исследований оригинального препарата для лечения болезни Крона и язвенного колита.

Отмечается, что сейчас в мире нет зарегистрированных препаратов такого класса, что делает разработку российской компании потенциально одной из первых в новом направлении терапии.

В компании рассказали, что она ведет разработку оригинального препарата BCD-261, моноклонального антитела к белку TL1A, для терапии воспалительных заболеваний кишечника. Вторая фаза его клинических исследований у пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболеваний на данный момент ведется в ряде регионов России, от Москвы до Дальнего Востока.

Также министру представили другие перспективные разработки компании, включая исследования нетакимаба для терапии псориаза у детей, дивозилимаба — для пациентов с системной красной волчанкой, комбинации нурулимаба и пролголимаба в неоадъювантном режиме при онкологических заболеваниях, а также ряд других оригинальных молекул, находящихся на разных стадиях клинических исследований.

В компании добавили, что на производстве организован выпуск лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, предназначенных для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.