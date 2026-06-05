ПСБ и Dogma займутся разработкой инновационных финансовых решений

ПСБ и девелопер Dogma cформируют специализированные рабочие группы для разработки инновационных финансовых решений. Соглашение стороны заключили на полях Петербургского международного экономического форума.

Документ о стратегическом сотрудничестве подписали первый зампред ПСБ Олег Минаев и президент федеральной компании Dogma Денис Морозов.

Соглашение закрепило намерения сторон по развитию финансового взаимодействия. В рамках сотрудничества запланировали разработку индивидуальных финансовых решений и технологий обслуживания. Эти решения учтут специфику деятельности Dogma и реализуемых компанией проектов.

Кроме того, предполагается применение как стандартных и индивидуальных банковских продуктов, так и разработку инновационных финансовых решений. Сотрудничество включает систематический обмен профессиональной экспертизой, а также совместные консультации для оптимизации бизнес-процессов и повышения эффективность взаимодействия.

«Мы активно поддерживаем девелоперов, финансируем масштабные проекты и тем самым способствуем росту предложения на рынке жилья. Ключевой элемент нашей стратегии – доступность жилья для граждан. Вместе с Dogma мы создадим решения, которые не только отвечают текущим запросам рынка, но и формируют его будущее», – сказал Олег Минаев.

Морозов подчеркнул, что реализация девелоперских проектов требует современные финансовые решения, повышающие доступность жилья для покупателей.

«Мы высоко ценим партнерство с ПСБ и видим большой потенциал в разработке совместных решений, учитывающих специфику отрасли и потребности бизнеса. Подписанное соглашение создает основу для внедрения новых финансовых и цифровых сервисов, направленных на повышение качества клиентского сервиса и расширение возможностей для покупки недвижимости», — отметил он.