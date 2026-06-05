В Тверской области реализуют три крупных социальных проекта

Председатель координационного Совета АНО «Евразия», депутат Госдумы РФ Алена Аршинова и врио губернатора Тверской области Виталий Королев подписали в рамках ПМЭФ-2026 соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба организации.

В рамках сотрудничества стороны реализуют три крупных социальных проекта, направленных на повышение качества жизни жителей Тверской области, модернизацию Городского сада в Твери, поставку более 40 автомобилей «Скорой помощи» и создание современного бегового центра ВФЛА.

Как отметила Алена Аршинова, подписание соглашения – это начало практической работы с конкретным результатом для Тверской области.

«Мы запускаем сразу три проекта, которые напрямую затрагивают качество жизни людей. Для нас важно, чтобы люди увидели эти изменения уже в ближайшие месяцы. Опыт, накопленный АНО «Евразия», работает и на развитие российских регионов», — сказала она.

Также Виталий Королев заявил, что сотрудничество Тверской области и АНО «Евразия» начинается с амбициозных проектов.

«Их реализация станет для областного центра и региона в целом большим шагом вперед. Каждый проект — это значимое событие, которого давно ждут наши жители и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Аленой Игоревной», — сказал он.