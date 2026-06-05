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Лексус призвал создать антиколцентры на базе фрод-рулетки Т-Банка

Пранкер Лексус призвал мобильных операторов присоединиться к борьбе с мошенниками
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо создать на базе фрод-рулетки Т-Банка полноценные антиколцентры. Об этом на сессии «Кибермошенничество: кому платить по счетам?» в рамках ПМЭФ заявил пранк-журналист Алексей Столяров (Лексус).

На мероприятии он рассказал о работе решения. По его словам, к сервису уже подключили «Т-Мобайл» и Билайн. При этом Столяров пригласил мобильных операторов присоединиться к инициативе.

Фрод-рулетка представляет собой сервис Т-Банка для перехвата звонков мошенников. Система перенаправляет вызовы в режиме реального времени на подключенных пользователей. Столяров сообщил, что за три года он и его коллега Владимир Кузнецов (Вован) провели в фрод-рулетке 250 часов. Они общались с операторами мошеннических колцентров. Пранкеры полностью изучили психологию и схемы работы злоумышленников.

«Я бы предложил создать структуру, аналогичную, но противоположную украинскому антиколцентру — тех, кто будет утилизировать вредоносный трафик, изучать новые схемы и методики», — заявил пранк-журналист.

Он уточнил, что вместе с перехватом звонков пранкеры ведут параллельную борьбу с дропами. По его словам, эти люди физически забирают деньги у жертв и переводят их на криптосчета. Столяров отметил, что волонтеры фрод-рулетки доводят разговор до стадии передачи денег, а затем правоохранительные органы задерживают дропов. Журналист подчеркнул важность борьбы с исполнителями даже при нахождении организаторов за пределами России.

Эксперт отдельно остановился на угрозе дипфейков. По его словам, с развитием ИИ мошенники получили инструмент для имитации голосов и видео. Так, они взламывают аккаунты в Telegram и изучают переписку, после чего жертвам приходят убедительные просьбы о помощи от имени знакомых. Столяров показал дипфейк с голосом актера Павла Деревянко. Мошенники прислали этот материал ему лично.

Ключевым инструментом профилактики журналист назвал информирование. Он предложил включить обучение распознаванию мошеннических схем в школьную программу.

 
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