Контактный центр Альфа-Банка стал лучшим по версии Frank RG

Контактный центр Альфа-Банка стал лучшим в России по версии аналитической и консалтинговой компании Frank RG, сообщает пресс-служба банка.

Кроме того, Альфа-Банк стал победителем премии Frank Award 2026 в номинации «Лучшая работа входящей линии».

Аналитики компании изучили работу 13 контакт-центров крупнейших банков России.

Для оценки было проведено benchmark-исследование по более чем 200 бизнес-показателям. Также аналитики провели онлайн-опросы с участием более чем 4000 клиентов и 1300 операторов банковских контакт-центров, более 700 тестирований голосовых помощников и чат-ботов, более 40 нейротестирований и более 15 глубинных интервью.

В ходе исследования аналитики оценивали качество клиентского сервиса, эффективность работы, команду, устойчивые процессы и клиентский опыт.

По итогам benchmark-исследования Альфа-Банк показал лучшие значения работы контактного центра с активной клиентской базой более 10 млн клиентов.

«Для нас признание Frank RG – это не просто победа в рейтинге, а подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении, внедряя самые передовые технологии там, где они действительно нужны клиенту. Мы создаем бесшовный сервис, в котором нейросети и специалисты работают как единый слаженный механизм, делая его быстрым, человечным и эффективным», — отметила главный операционный директор Альфа-Банка Нино Кодуа.