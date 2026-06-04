Меньшов назвал Россию потенциальным трендсеттером в GenAI-трансформации

Россия — потенциальный трендсеттер в GenAI-трансформации, полагает старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов. Об этом он заявил на сессии «Цифровой суверенитет под ключ: взаимовыгодные перспективы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, это увеличит экспортный потенциал отечественных цифровых технологий. При этом топ-менеджер банка отметил необходимость создавать не только собственные IT-продукты, но и свою методологию.

«Весь мир сейчас начинает переходить в эпоху GenAI-трансформации. Предыдущие волны цифровизации в России проходили по западным лекалам, потому что запад силен методологией и многие зарубежные стандарты легли в основу российских. Но сейчас у нашей страны появился уникальный шанс — стать трендсеттером в генеративном искусственном интеллекте и создать собственную методологию, которая еще нигде не сформирована», — сказал он.

Меньшов напомнил, что в мае этого года Сбер представил свое видение развития генеративной разработки. По его мнению, развитие собственной методологии поможет России нарастить экспорт отечественных IT-решений в страны Глобального Юга.

«Запад предлагает в основном облачные продукты — они недоступны on-premise ни в России, ни во многих других странах. А размещать в зарубежном облаке суверенные IT-системы, когда ты можешь в любой момент потерять все исходные коды и наработки, — это очень плохая история. Под санкции, как мы видим, может попасть любая компания, в том числе в третьей стране», — сказал топ-менеджер банка.

Также он подчеркнул важность создания альтернативы западным облачным решениям. По его мнению, такие продукты должны опираться на крепкую методологию.

«Россия — одна из трех стран с полным технологическим стеком. У нас есть своя фундаментальная модель, свои решения для разработки, генерации фото и видео. Это преимущество надо мультиплицировать и использовать в GenAI-трансформации, которая набирает обороты», — добавил он.