Ведяхин сообщил о сокращении платежей в недружественных валютах

Доля платежей в недружественных валютах в России опустилась до 10%

В России существенно сократились платежи в недружественных валютах. Об этом заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин в интервью «Ведомости. Инновации и технологии» в рамках ПМЭФ.

По его словам, доля таких платежей сейчас составляет порядка 10%. Топ-менеджер банка предположил, что их число продолжит снижаться.

«Много платежей в дружественных валютах, используются специальные схемы расчетов. Это оказывает большую поддержку рублю: рубль становится платежным средством, на него спрос есть, а на доллар и другие иностранные валюты – падает. Рубль укрепляется», — заявил Ведяхин.

Он добавил, что крепкий рубль создает дополнительное давление на российских производителей. Однако, отметил он, экспортеры недополучают существенную выручку в рублях.

«У них кредиты в рублях, а выручка – в иностранной валюте. Из-за сильного рубля при конвертации экспортеры получают меньше рублей, и у них снижается денежный поток. Это не позволяет им в полной мере обслуживать кредиты и инвестировать в развитие производства. Здесь сохраняется дисбаланс», — уточнил он.