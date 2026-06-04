А7 и ПСБ построят в Курске театр кукол и парк досуга

А7, ПСБ и правительство Курской области запустят в Курске строительство театра кукол и парка досуга и отдыха. Соглашение об этом было заключено в ходе Петербургского международного экономического форума.

Документ подписали генеральный директор компании А7 Илан Шор, председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Шор подчеркнул, что для А7 устойчивость бизнеса не неотделима от развития регионов присутствия.

«Проект в Курской области — это наш вклад в реальное улучшение качества жизни людей. Совместно с ПСБ и руководством региона мы построим современный парк и новое здание театра кукол. Мы берем на себя инфраструктурную поддержку этих объектов и сделаем все, чтобы они открылись как можно скорее», – отметил он.

«Мы понимаем, насколько важно, чтобы дети росли в среде, где есть место для творчества, игр, новых впечатлений и семейного отдыха. Строительство театра кукол и парка отдыха в Курске направлено на создание новых возможностей для досуга и совместного времяпрепровождения всей семьи. Поддерживая подобные проекты, группа ПСБ помогает формировать современную и комфортную городскую среду», – отметил Фрадков.

В свою очередь, Хинштейн назвал огромной поддержку, оказываемой компаниями для развития региона.

«Ценно, что они готовы подставить свое плечо региону, искренне переживают за курян и хотят помочь им. Это то, что уже сегодня способно изменить жизнь наших людей. Строительство нового современного здания театра кукол — это знаковый проект для жителей Курской области, то, за что люди болеют душой. Строительство парка досуга – непередаваемые эмоции. Воплотить в жизнь мечты и просьбы людей — это огромное достижение для нас», — сказал он.

Для Шора этот проект продолжил серию социальных инициатив. Ранее при его участии создали парки развлечений OrheiLand и GagauziyaLand в Гагаузии. Кроме того, как член попечительского совета АНО «Евразия» он участвовал в реализации проекта парка семейного отдыха «Евразия» в Бишкеке.