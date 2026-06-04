Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

А7 и ПСБ построят в Курске театр кукол и парк досуга

А7 и ПСБ внесут вклад в развитие комфортной городской среды Курска
Пресс-служба А7

А7, ПСБ и правительство Курской области запустят в Курске строительство театра кукол и парка досуга и отдыха. Соглашение об этом было заключено в ходе Петербургского международного экономического форума.

Документ подписали генеральный директор компании А7 Илан Шор, председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Шор подчеркнул, что для А7 устойчивость бизнеса не неотделима от развития регионов присутствия.

«Проект в Курской области — это наш вклад в реальное улучшение качества жизни людей. Совместно с ПСБ и руководством региона мы построим современный парк и новое здание театра кукол. Мы берем на себя инфраструктурную поддержку этих объектов и сделаем все, чтобы они открылись как можно скорее», – отметил он.

«Мы понимаем, насколько важно, чтобы дети росли в среде, где есть место для творчества, игр, новых впечатлений и семейного отдыха. Строительство театра кукол и парка отдыха в Курске направлено на создание новых возможностей для досуга и совместного времяпрепровождения всей семьи. Поддерживая подобные проекты, группа ПСБ помогает формировать современную и комфортную городскую среду», – отметил Фрадков.

В свою очередь, Хинштейн назвал огромной поддержку, оказываемой компаниями для развития региона.

«Ценно, что они готовы подставить свое плечо региону, искренне переживают за курян и хотят помочь им. Это то, что уже сегодня способно изменить жизнь наших людей. Строительство нового современного здания театра кукол — это знаковый проект для жителей Курской области, то, за что люди болеют душой. Строительство парка досуга – непередаваемые эмоции. Воплотить в жизнь мечты и просьбы людей — это огромное достижение для нас», — сказал он.

Для Шора этот проект продолжил серию социальных инициатив. Ранее при его участии создали парки развлечений OrheiLand и GagauziyaLand в Гагаузии. Кроме того, как член попечительского совета АНО «Евразия» он участвовал в реализации проекта парка семейного отдыха «Евразия» в Бишкеке.

 
Теперь вы знаете
Прекращение свободной продажи бензина в Крыму, НДС для ряда товаров с маркетплейсов и исчезнувшие уведомления от Max на айфонах. Главное за 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!