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Бизнес

RWB запустит «Платформу роста» для предпринимателей Алтайского края

Бизнес Алтайского края получит комплексную поддержку RWB
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

RWB запустит в Алтайском крае комплексную программу поддержки предпринимателей «Платформа роста». Соглашение о социально-экономическом партнерстве компания заключила с правительством региона в ходе ПМЭФ.

Подписи под документами поставили основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Сотрудничество предусматривает реализацию инвестиционного проекта по строительству логистического центра. Компания планирует построить на территории региона высокотехнологичный комплекс площадью около 35 тыс. кв. м. Предполагается, что это укрепит логистическую инфраструктуру края, повысит эффективность обработки товаров и сократит сроки доставки. При этом компания планирует получить статус резидента территории опережающего развития «Новоалтайск».

Также стороны договорились о развитии мер поддержки регионального бизнеса. Они запустили программу для развития, продвижения и масштабирования предпринимательских инициатив.

«Строительство современного логистического центра — важный шаг в укреплении статуса Алтайского края как одного из ключевых логистических центров Сибири. Развитие транспортной инфраструктуры позволяет не только повышать эффективность логистических процессов, но и создавать дополнительные возможности для бизнеса и предпринимателей», — отметила основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

По ее словам, для продавцов откроются новые перспективы роста, а география поставок расширится. В свою очередь, для жителей региона доставка товаров станет более быстрой, качественной и удобной.

«Отдельно хочу отметить потенциал местных производителей. Алтайский край широко известен своими брендами, высоким качеством продукции и экологическими стандартами. Для нас большая честь запустить здесь «Платформу роста», которая поможет предпринимателям расширить географию продаж, повысить узнаваемость региональных товаров и вывести локальные бренды на новый уровень», — сказала она.

 
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