В Санкт-Петербурге прошла церемония открытия ПМЭФ-2026

Около 20 тысяч человек посетят ПМЭФ-2026

В Санкт-Петербурге прошло торжественное открытие Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), сообщает пресс-служба форума.

Организаторы ожидают, что форум посетят около 20 тыс. человек из более чем 130 стран.

В торжественной церемонии открытия приняли участие первый вице-премьер Мьянмы Ньо Со, первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Данияр Амангельдиев и другие.

Также на форум приехали представители Китая, Монголии, КНДР, Саудовской Аравии, Бразилии и других стран.

Кроме того, в работе ПМЭФ впервые с 2018 года принимает участие делегация из США.

Одной их ключевых тем форума станет стремительное развитие ИИ. Также важной темой станет глобальный технологический рост.

Организаторы ожидают, что объем подписанных соглашений в денежном выражении превысит результаты прошлого года (6,4 трлн рублей).

Напомним, ПМЭф-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.