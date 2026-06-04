В Ростовской области запустили программу поддержки предпринимателей

Компания RWB запустила в Ростовской области комплексную программу поддержки для предпринимателей «Платформа роста», сообщает пресс-служба компании.

Соглашение о реализации программы в рамках ПМЭФ-2026 подписали главный исполнительный директор RWB Роберт Мирзоян и губернатор региона Юрий Слюсарь.

Как отметил Роберт Мирзоян, Ростовская область является южным флагманом деловой активности.

«Рост продаж местных брендов на Wildberries лишь подтверждает, насколько серьезный потенциал здесь сосредоточен. Запуская «Платформу роста», мы даем предпринимателям региона конкретный набор рычагов для рывка: умную аналитику, эффективные рекламные каналы, логистическую поддержку и возможности продвижения с помощью рекламы вне дома», — сказал он.

В свою очередь, Юрий Слюсарь заявил, что поддержка предпринимателей и продвижение донских брендов на маркетплейсов – это одна из приоритетных задач.

«Поэтому сотрудничество с Wildberries — это реальная возможность для каждого местного бренда стать узнаваемым по всей России. Воспользоваться возможностями «Платформы роста» сможет каждый производитель, уровень локализации производства которого в регионе составляет не менее 50%», — сказал он.

В RWB отметили, что объем продаж ростовских брендов на Wildberries вырос на 19% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, проект «Платформа роста» запустили в декабре 2024 года. Главная цель проекта — повышение предпринимательской активности в регионах России, рост объемов производства российских товаров и увеличение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса.