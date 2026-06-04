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Бизнес

Российские предприниматели смогут передать рутинные банковские операции ИИ

Ведяхин: предприятия смогут упростить финансовые операции с помощью ИИ-агентов
Сбер

Сбер представил открытый протокол Model Context Protocol (MCP), с помощью которого компании смогут передать выполнение рутинных банковских операций ИИ, сообщил в рамках ПМЭФ-2026 первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он отметил, что МСР позволит ИИ-агентам и мультиагентным системам автономно взаимодействовать с банком.

«Если говорить простыми словами, новое решение — это канал связи, через который ИИ-агенты могут общаться со «СберБизнес» на понятном для них языке. Можно практически бесконечно наращивать возможности нейросети, чтобы упростить работу с банком. Сегодня это единственный на российском рынке MCP-сервер для корпоративного сегмента. Он может напрямую совершать и контролировать операции — то есть речь о реальных действиях, а не просто о выводе информации», — сказал он.

Ведяхин добавил, что клиенты интернет-банка «СберБизнес» смогут воспользоваться новым инструментом напрямую из своих ИИ-агентов.

 
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