Сбер презентовал на ПМЭФ новый платежный терминал «Нео»

Сбер представил на Петербургском международном экономическом форуме платежный терминал нового поколения «Нео». Предполагается, что новинка обеспечит качественно другой клиентский опыт и будет востребована в премиум-сегменте.

«Мы понимаем, что нельзя останавливаться на достигнутом. Многие из этих решений позволяют не просто создавать новый опыт, но и дают дополнительную стоимость для наших клиентов», — отметил на презентации первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев. В организации полагают, что новинка будет востребована у определенной категории клиентов.

Сообщается, что терминал обеспечит более высокий уровень отклика благодаря процессору в два раза мощнее предыдущего поколения (8 ядер, 2 GHZ). Камера 16 Мп с лидаром позволит лучше распознавать лица и платить улыбкой при любом освещении. Эту задачу также поможет решить левитирующий дисплей, который будет подстраиваться под каждого человека. Кроме того, устройство предполагает виброотклик на нажатие.

«Наша задача — сделать сегодня так, чтобы Россия по-прежнему оставалась лидером по внедрению новых технологий. Напомню, что у нас сегодня самое большое внедрение оплаты по биометрии. Нам кажется, что наша задача создавать новые продукты, отвечая все на более возрастающие потребности наших клиентов. Мы рады, что нашей команде удалось создать этот терминал», — рассказал Царев и пригласил клиентов делать предзаказ нового устройства. По его словам, со временем технологии линейки премиум-сегмента будут развиваться и дешеветь, и тогда такие терминалы станут доступны для большинства клиентов Сбера.

«Мы продолжаем развивать текущие терминалы, устанавливать терминалы с биометрией, потому что мы, по сути, предоставляем их торговым точкам бесплатно, и они пользуются популярностью. Данный терминал будет представляться по подписочной модели. Считаем его относительно нишевым продуктом, направленным на точки с высоким чеком, где предприятие хочет создать особую атмосферу. Мы верим, что постепенно новые премиальные технологии станут дешевле и доступнее для всех», — резюмировал Кирилл Царев.