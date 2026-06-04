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Бизнес

Ведяхин отметил влияние агентного ИИ на концентрацию рынка вокруг крупных платформ

В Сбере объяснили переход от приложений к экосистемам
Сбер

Развитие агентного ИИ может усилить концентрацию рынка вокруг крупнейших платформ. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

Он объяснил, что для работы агентных систем требуется более сложная инфраструктура, чем для обычных цифровых сервисов.

«Если традиционное приложение выполняет одну конкретную функцию, то ИИ-агенту необходим доступ к данным, вычислительным ресурсам, корпоративным системам, внешним сервисам и инструментам взаимодействия с пользователем. Поэтому рынок движется от отдельных AI-продуктов к платформенной модели», — добавил он

По его словам, конкуренция начала происходить уже не между отдельными приложениями, а между экосистемами. Внутри них агентные системы полноценно работают и взаимодействуют друг с другом. Ведяхин подчеркнул, что преимущество получили компании, обладающие масштабной инфраструктурой, данными, собственной технологической средой и большой пользовательской базой.

«В этом смысле развитие агентного ИИ действительно может усиливать концентрацию рынка вокруг крупнейших платформ. Это естественный процесс для любой технологической революции, потому что крупные игроки способны быстрее инвестировать в инфраструктуру, вычислительные мощности и разработку собственных моделей», — добавил он

При этом топ-менеджер отметил, что агентная экономика создала и новые возможности для рынка. Она снизила порог запуска многих цифровых сервисов и открыла новые специализированные решения и ниши.

«Поэтому, скорее всего, мы увидим одновременно два процесса: усиление крупных платформ и рост числа новых AI-native компаний, которые будут строить бизнес уже вокруг агентных моделей с самого начала», — сказал Ведяхин.

 
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