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Бизнес

В Сбере рассказали о переходе от ИИ-интерфейса к цифровому исполнителю

Ведяхин назвал агентную экономику следующим этапом развития цифровой экономики
Сбер

Следующим этапом развития цифровой экономики является агентная экономика. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, ранее ИИ в основном помогал человеку: анализировал данные, искал информацию, генерировал текст или изображения. Сейчас, по его мнению, произошел переход от «ИИ как интерфейса» к «ИИ как цифровому исполнителю». Агентные системы получили способность самостоятельно планировать задачи, работать с внешними сервисами и выполнять комплексные операции.

«Когда мы говорим об агентной экономике, речь идет о следующем этапе развития цифровой экономики. Искусственный интеллект начинает выполнять не отдельные команды человека, а сложные многоэтапные задачи», — отметил он.

Ведяхин уточнил, что все это перестроило бизнес-процессы и управление. Так, многие операции ускорились, решения начали приниматься автоматически, а у человека появилось больше времени для стратегических задач.

«Мы в Сбере видим это и по практическому спросу со стороны корпоративных клиентов: компании уже переходят от экспериментов к внедрению полноценных AI-платформ, включая решения класса «ГигаЧат Бизнес» (GigaChat Enterprise), которые позволяют безопасно интегрировать генеративный ИИ и агентные сценарии в реальные бизнес-процессы», — сказал он.

Ведяхин добавил, что развитие стало возможным благодаря генеративным моделям, облачной инфраструктуре и корпоративным AI-платформам. При этом он подчеркнул важность запроса самого бизнеса. По его словам, компании ждут от ИИ роста производительности, ускорения процессов и измеримого экономического эффекта. Он добавил, что рынок начал переход от пилотных AI-решений к системному внедрению агентных технологий.

«В агентной экономике со временем может сформироваться другая модель — «агент вместо приложения». Пользователь ставит задачу, а ИИ-агент самостоятельно выбирает инструменты, взаимодействует с сервисами и доводит процесс до результата», — сказал топ-менеджер.

По его мнению, клиенту важен не набор функций, а быстрое и персонализированное решение задачи с минимальным участием человек.

 
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