Близнюк назвал Россию страной победившего финтеха

Близнюк: Россия может гордиться не только балетом, космосом, атомом и хоккеем

Феномен финтеха придумала команда Т-Банка задолго до того, как это понятие стало определяющим для банкинга. Об этом заявил глава банка Станислав Близнюк, выступая на площадке летнего фестиваля «Т-Двор», проходящего в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ.

По его словам, тогда начался новый этап развития всей банковской отрасли. Он основывался на научном подходе к любому решению — от выдачи кредита до внедрения нового сервиса.

«Это и сделало Россию страной победившего финтеха. Всего десять лет назад банкинг представлял из себя жесткую и дорогую индустрию, в которой векторы развития определяли субъективные мнения начальников, а побеждали те, кто был сильнее», — отметил Близнюк.

Глава банка добавил, что с появлением в банковской среде людей, которые ценят научный подход, технологии превратились в основной драйвер отрасли. Он подчеркнул, что так зародился финтех, а банки превратились в сервисы ежедневного использования для миллионов россиян.

«Действительно, это мы придумали саму сущность финтеха. Но сегодня не так много стран, способных делать большие технологические платформы, к которым мы в России давно привыкли. Таких стран даже не десять, намного меньше. Мы можем гордиться не только балетом, космосом, атомом, хоккеем, но и финтехом», — сказал Близнюк.