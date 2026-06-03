Фарминдустрия призвала ускорить доступ инновационных технологий к пациентам

Необходимо планировать попадание инновационных технологий как можно скорее к пациенту. Об этом на сессии «Инвестиции в лекарственную доступность» в рамках ПМЭФ заявила гендиректора «АстраЗенека» Россия и Евразия» Ирина Панарина.

Участники дискуссии обсудили гибкие системы для погружения инноваций в здравоохранение и подходы к ценообразованию. Панарина отметила, что в компании отходят от сегментации по терапевтическим областям, переходя к платформенным решениям.

«Это в некотором роде конструктор, где одна и та же, например, молекула и технология применяется в совершенно разных областях. Например, один и тот же CAR применяется как для множественной миеломы, так и для волчаночного нефрита. А один и тот же пероральный ГПП-1 будет применяться как для традиционной борьбы с ожирением, так и для заболевания ХОБЛ», — сказала она.

По мнению эксперта, важны инфраструктура и ранний диалог с регулятором. Она подчеркнула необходимость тщательного планирования вывода технологий, их оценки, фармакоэкономического анализа и составления программы клинических исследований.

«Мы можем с помощью раннего диалога учесть необходимые требования и включить в свою клиническую программу, либо запланировать, например, уже сегодня дополнительные исследования для оценки конкретных конечных точек», — отметила она.

Панарина добавила, что для сложных персонализированных технологий необходимы анализ и планирование инвестиции в инфраструктуру.

«Классический CAR — это довольно дорогая терапия. Эти клетки живут недолго, то есть, после перепрограммирования мы в течение нескольких часов должны ввести их обратно пациенту. То есть инфраструктура должна быть рядом с пациентом. Это стоит десятки миллиардов рублей. Следовательно, нам здесь правильно оценить все заранее, чтобы эти инвестиции окупились и с точки зрения бизнеса, чтобы мы могли вкладывать дальше», — подчеркнула она.

«Конфиденциальный подход к ценообразованию инновационной терапии невероятно актуален, он существует во множестве стран. Это система, при которой государство берет на определенные риски и вправе требовать определенные условия от фармкомпаний относительно эффективности препаратов. На мой взгляд, важно задуматься о ее внедрении. Что касается ценовых договоренностей относительно стоимости терапии, мне кажется, есть смысл переходить к внедрению закрытых переговоров. Это позволит максимально учитывать потребности государства и пациентов», — заключила она.