«Сбер» вернет бизнесу часть затрат на эквайринг после отмены льготы по НДС

«Сбер» по итогам второго квартала 2026 года вернет 50% НДС, начисленного на комиссию за эквайринг, около 150 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства. Такой прогноз на полях Петербургского международного экономического форума озвучил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, по итогам первого квартала компенсацию получили 97 тыс. клиентов банка из числа субъектов МСП. При этом только за два месяца второго квартала заявки на участие в программе подали уже 100 тыс. предпринимателей.

Попов напомнил, что с 1 января 2026 года стоимость эквайринговых услуг выросла на 22% после отмены освобождения таких операций от налога на добавленную стоимость. В этих условиях программа возврата части НДС позволяет снизить дополнительную нагрузку на предпринимателей.

Дополнительное влияние на сектор оказывает и изменение налогового регулирования для бизнеса на упрощенной системе налогообложения. С 2025 года компании и индивидуальные предприниматели на УСН с годовым доходом свыше 60 млн рублей стали плательщиками НДС.

В дальнейшем порог для обязательной уплаты налога будет поэтапно снижаться. Изначально Минфин предлагал сократить лимит до 10 млн рублей, объясняя инициативу необходимостью борьбы с искусственным дроблением бизнеса.

Однако после консультаций с предпринимательским сообществом было принято решение уменьшать порог постепенно — на 5 млн рублей ежегодно. В 2026 году он составляет 20 млн рублей, в 2027 году снизится до 15 млн рублей, а в 2028 году — до 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что, по оценкам участников рынка, последствия последних налоговых изменений в наибольшей степени затронули микробизнес. С начала текущего года число новых плательщиков НДС среди таких компаний увеличилось на 245 тыс.