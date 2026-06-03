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Fonbet и Федерация падела России подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2026

Fonbet и Федерация падела России поддержат подопечных благотворительных фондов
Александр Кряжев/РИА Новости

Fonbet и Федерация падела России займутся развитием сотрудничества сторон в рамках организации и реализации социальной программы «Корт добра», направленной на поддержку подопечных благотворительных фондов. Об этом стороны договорились в рамках Петербургского международного экономического форума.

Документ подписали заместитель директора по маркетингу, PR и социальным проектам Fonbet Валерия Купина и гендиректор федерации Алексей Сорокин.

Программа направлена на создание условий для социальной адаптации. Участников будут вовлекать в регулярные занятия спортом через падел.

«Нам приятно видеть, насколько активно развивается падел: сегодня это самый быстрорастущий вид спорта. Неслучайно в этом году в программу ПМЭФ включено несколько турниров по паделу. Хотелось бы выразить огромную благодарность коллегам из федерации, та колоссальная работа, которую они проделывают для популяризации массового спорта и развития профессионального, впечатляет», — отметила Купина.

По ее словам, стороны сотрудничают уже третий год. По ее словам, букмекер поддерживает российские профессиональные турниры, сборную и социальные проекты.

«С начала сотрудничества мы вместе реализовали уже более десяти акций «Корт добра», в рамках которых проводили мастер-классы для детишек из благотворительных фондов. Будем и дальше продолжать работу, рассматриваем возможность реализовать новые совместные проекты, в частности, в области социальной сферы», — добавила она.

В свою очередь, Сорокин назвал Fonbet многолетним и надежным партнером ФПР. По его словам, компания оказывает поддержку профессиональному спорту, ключевым турнирам, сборной и благотворительным инициативам, включая «Корт добра» и проекты в рамках ДоброFON.

«Сегодня мы делаем следующий шаг — усиливаем этот совместный социальный трек. Особенно ценно, что мы делаем это вместе с Fonbet и благотворительной программой ДоброFON, потому что у наших партнеров в этой сфере уже есть серьезный опыт и экспертиза», — добавил он.

 
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