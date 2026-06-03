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Бизнес

В Сбере прогнозируют рост строительной отрасли на 14-15% по итогам 2026 года

Сбер намерен выдать проектное финансирование застройщикам на 8 трлн рублей
Пресс-служба Сбера

Примерно половина прироста рынка корпоративного кредитования в 2025 году пришлась на отрасль жилой недвижимости, отметил в рамках пресс-подхода на ПМЭФ-2026 заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов. По его словам, количество новых проектов в прошлом году сократилось примерно на 20%, однако по уже открытым линиям финансирование продолжается.

Попов отметил, что в этом году строительная отрасль останется драйвером экономики — согласно прогнозам Сбера и ЦБ, ожидается рост примерно на 14-15%, в полтора раза быстрее, чем средний показатель по рынку.

«Если мы начали год примерно с 7 трлн рублей проектного финансирования, предоставленного застройщикам, то закончить планируем с 7,9-8 трлн рублей», — поделился прогнозами он.

По его словам, что касается корпоративного кредитования в целом — в этой области в течение многих лет наблюдается ярко выраженная сезонность.

«Первый квартал традиционно весьма спокойный, но дальше активность нарастает к концу года. Такая сезонность наблюдается каждый год, и 2026 год не стал исключением. Действительно, в апреле этого года наблюдался больший объем активности, но у Сбера активность в целом равномерная. Мы выдаем несколько больше, чем рынок, с начала года и в данный момент наращиваем свою рыночную долю корпоративного кредитования, которая приближается к историческим максимумам», — подчеркнул Попов.

Анатолий Попов также рассказал, что Сбер планировал открыть порядка 10 новых офисов в Индии в ближайшие годы, и этот процесс сейчас идет.

«Наша команда активно развивает бизнес на индийском рынке, на текущий момент у нас есть три работающих филиала — о Дели, Бангалор и Мумбаи. Мы также проработали вопрос об открытии в Нью-Дели большой штаб-квартиры», — рассказал зампред правления Сбера, подчеркнув, что банк намерен помогать российским компаниям работать на этом динамично развивающемся рынке.

 
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