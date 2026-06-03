В Сбере спрогнозировали сохранение сдержанного потребительского спроса в России

В Сбере не увидели предпосылок для потребительского бума в РФ до конца 2026 года

Потребительского бума в России при сохранении текущих условий и уровня процентных ставок до конца 2026 года не ожидается. Такое мнение в эксклюзивном интервью Reuters в преддверии Петербургского международного экономического форума высказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, высокая стоимость заимствований стимулирует россиян сберегать средства, а не наращивать расходы.

«Сейчас, пока высокие ставки, люди размещают деньги в депозиты, что логично, и где-то даже ограничивают свое потребление. Лучше я отложу, заработаю, а потом куплю эту машину либо подкоплю на первоначальный взнос по ипотеке», — отметил Ведяхин.

Он подчеркнул, что привлекательные ставки по вкладам способствуют росту накоплений, что подтверждается статистическими данными. В свою очередь снижение ставок традиционно приводит к сокращению объемов сбережений и росту кредитной активности.

По оценке топ-менеджера Сбера, кредиты являются одним из факторов, стимулирующих потребительский спрос.

Аналогичную модель поведения демонстрирует и бизнес, который в условиях дорогого финансирования предпочитает откладывать запуск новых проектов.

«Предприятия действуют примерно таким же образом, ждут снижения ставки для того, чтобы начинать проекты», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что при сохранении существующих внешних обстоятельств значительного ускорения потребительской активности в России не ожидается.