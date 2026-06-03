В Сбере назвали оптимальную ключевую ставку для бизнеса

Для того, чтобы догнать реальную ставку, необходимую для возобновления инвестиций, ключевая должна быть минимум 10%. Об этом заявил первый заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин в эксклюзивном интервью Reuters в преддверии ПМЭФ.

По его словам, для бизнеса важна реальная ставка, так как инфляционная составляющая автоматически переходит в цену, и разница ложится на само предприятие.

«Проблема экономики — высокая реальная ставка для предприятия. Для того, чтобы догнать реальную ставку, ключевая должна быть 10% минимум. При инфляции 4% реальная ставка должна быть 6%. При таких условиях предприятие работает, начинает брать кредиты и развиваться», — отметил Ведяхин.

Сейчас же реальная ставка равна ключевой, потому впереди еще много работы, заключил Ведяхин.