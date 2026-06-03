Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Сбере назвали оптимальную ключевую ставку для бизнеса

Ведяхин: при инфляции 4% реальная ставка должна быть 6%
Shutterstock

Для того, чтобы догнать реальную ставку, необходимую для возобновления инвестиций, ключевая должна быть минимум 10%. Об этом заявил первый заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин в эксклюзивном интервью Reuters в преддверии ПМЭФ.

По его словам, для бизнеса важна реальная ставка, так как инфляционная составляющая автоматически переходит в цену, и разница ложится на само предприятие.

«Проблема экономики — высокая реальная ставка для предприятия. Для того, чтобы догнать реальную ставку, ключевая должна быть 10% минимум. При инфляции 4% реальная ставка должна быть 6%. При таких условиях предприятие работает, начинает брать кредиты и развиваться», — отметил Ведяхин.

Сейчас же реальная ставка равна ключевой, потому впереди еще много работы, заключил Ведяхин.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!