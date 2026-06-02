Rambler&Co вошел в топ-10 рейтинга лучших организаций в сфере корпоративных коммуникаций

Rambler&Co назвали одним из лидеров медиаиндустрии в области PR
Медиахолдинг Rambler&Co по итогам XII Всероссийского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM 2026 получил статус одного из лидеров медиаиндустрии в сфере PR. Об этом сообщили в медиахолдинге.

Уточняется, что по результатам премии PR-директор Rambler&Co Виктория Джигкаева включена в топ-3 директоров по корпоративным коммуникациям в сфере «Медиа», топ-5 руководителей, отмеченных «За самую эффективную работу в области внешних коммуникаций корпорации в России» и первую 20-ку номинации «Лучшие директора и департаменты по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России».

«PR-команда Rambler&Co — в числе лидеров медиасферы благодаря системному стратегическому подходу к коммуникациям. Наши принципы неизменны: доверие пользователей, баланс экспертизы и технологий, точная реакция на социальные запросы», — отметила Джигкаева.

В медиахолдинге напомнили, что у Джигкаевой 20-летний опыт руководящей работы в ведущих digital- и медиакомпаниях России. Среди достижений топ-менеджера — рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», премия «Медиаменеджер России», награда Effie Russia Awards, LOUD PR и «Золотая стратегия».

Кроме того, Rambler&Co вошел в топ-10 рейтинга лучших организаций в сфере корпоративных коммуникаций и топ-20 лучших департаментов отечественной медиаиндустрии.

 
