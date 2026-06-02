В Сбере сообщили о расширении сотрудничества с Китаем

Сбер намерен углублять взаимодействие с КНР в науке, финансах и туризме

Сбер расширяет сотрудничество с Китаем сразу по нескольким направлениям — от искусственного интеллекта и научных исследований до платежной инфраструктуры, туризма, образования и спортивных инициатив. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума сообщил китайским изданиям China.com и Sina первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, взаимодействие Сбера с китайскими партнерами сегодня строится вокруг трех ключевых направлений.

Первое связано с наукой и исследованиями и предполагает объединение российской фундаментальной школы с китайским опытом внедрения технологий искусственного интеллекта. Второе охватывает образовательные проекты, включая программы обмена студентами, двойных дипломов и реализацию меморандума о сотрудничестве с Университетом Цинхуа.

Третье касается бизнеса и технологий, в том числе внедрения решений на базе ИИ в промышленности, финансовом секторе и сфере услуг.

«Нас привлекают масштаб и темпы развития китайской технологической экосистемы. Сегодня Китай — один из мировых лидеров в сфере AI и open-source-технологий. Для России особенно важно развитие сотрудничества в области вычислительной инфраструктуры и научных исследований», — подчеркнул Ведяхин.

Он также отметил, что высокий уровень научной активности китайских специалистов в области ИИ в сочетании с сильной российской математической и инженерной школой создает благоприятные условия для совместных разработок.

Кроме того, Сбер развивает международное взаимодействие через Международный альянс в сфере AI, в который входят ведущие организации КНР.

Также китайские ученые участвуют в международном форсайте AI Horizons. Совместные экспертные сессии уже прошли в Китае. В числе приоритетов сторон — создание совместных исследовательских центров и обеспечение доступа к независимым вычислительным мощностям.

Помимо технологического сотрудничества, Сбер развивает решения для удобства российских туристов в Китае.

Отдельным направлением сотрудничества Сбер считает развитие туристических обменов. В компании отмечают потенциал привлечения гостей из КНР на российские курорты, в том числе на всесезонный курорт «Манжерок» в Алтае.

В числе гуманитарных проектов Ведяхин выделил Международный забег дружбы России и Китая, прошедший 30 мая в Благовещенске и китайском Хэйхэ в рамках «Зеленого Марафона» Сбера.