Российским селлерам помогут развивать бизнес

Альфа-Банк и MarketGuru запустили совместную акцию для поддержки селлеров, сообщает пресс-служба банка.

В рамках акции, которая действует до 30 июня 2026 года, пользователи MarketGuru получат бесплатный 30-дневный доступ к сервисам платформы. Также селлеры получат пакет ИИ-инструментов для автоматизации создания Seo-описаний и индивидуальную консультацию в сфере e-com.

В Альфа-Банке отметили, что селлеры, которые уже имеют подписку MarketGuru, получат кэшбэк при оплате любого тарифа картой Business One от Альфа-Банка.

«Мы строим платформенное решение, в котором селлер получит все необходимое для развития — финансовые сервисы, аналитику, инструменты управления и роста продаж — не по отдельности, а в одной точке. Акция с MarketGuru — пример того, как это работает на практике: мы понимаем потребности селлеров и закрываем их конкретными решениями», — рассказал Дмитрий Соколов, директор платформы электронной коммерции Альфа-Банка.