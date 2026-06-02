В Сбере заявили, что ИИ способен пресекать телефонное мошенничество

Станислав Кузнецов: ИИ-аналитика способна выявлять признаки мошенников в разговоре
Пресс-служба Сбера

Применение больших языковых моделей в телефонных разговорах поможет снизить эффективность мошенничества, рассказал в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ-2026 заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что применение речевой ИИ-аналитики – это не просто прослушивание разговора.

«Такой технологический контур должен выстраиваться строго в рамках закона, с соблюдением требований к персональным данным, тайне связи и приватности. Но технологически мы уже понимаем, как на уровне речи можно анализировать признаки мошеннической атаки», — сказал он.

Кузнецов добавил, что применение речевой ИИ-аналитики на уровне телеком-инфраструктуры поможет резко уменьшить результативность мошенников.

«В противодействии и борьбе важно внедрять технологию еще и потому, что злоумышленники уже используют такие решения в преступных целях. Они изучают звонки, где жертвы «сорвались с крючка», и анализируют, в какой момент она могла распознать мошенника», — сказал он.

Также Кузнецов отметил, что для участников рынка важна межотраслевая кооперация.

«Банки видят финансовую часть сценария, операторы сотовой связи — коммуникационную, цифровые платформы — поведение в своих сервисах, государство — правовую и правоохранительную часть. Мошенники действуют на стыке этих сред. Поэтому защита тоже должна быть межотраслевой», — рассказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что в России необходимо создать единый координационный центр, чтобы в реальном времени собирать и анализировать данные, а также инициировать блокировку звонков и переводов при наличии законных оснований.

 
