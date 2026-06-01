Сбер выпустил детские карты с героями «Союзмультфильма»

Сбер выпустил детские СберКарты в лимитированном дизайне ко Дню защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Дети от 6 до 13 лет могут выбрать оформление с персонажами мультфильмов «Ну, погоди!», «Простоквашино» и «Приключения Пети и Волка».

В банке напомнили, что за прошлый год выдано более 5 млн детских карт. Отмечается, что продукт помогает юным клиентам учиться обращаться с финансами.

Родители могут подключить сервис «Родительский контроль» и отслеживали траты, устанавливать лимиты и ограничивать снятие наличных.

«Детская СберКарта становится для семей первым финансовым инструментом ребенка и частью повседневных сценариев. Мамы и папы переводят детям деньги на карманные расходы, школьные обеды, сладости и небольшие покупки, помогают копить и поощряют за хорошие оценки», — говорится в сообщении.

В Сбере уточнили, что в прошлом году на детские карты совершили почти 385 тыс. переводов в день рождения. Также более 216 тыс. операций связаны с ежедневными расходами на еду. Около 95 тыс. переводов направляли на накопления.

При этом часто взрослые сопровождали переводы теплыми сообщениями. По итогам прошлого года, более 47 тыс. операций содержали комментарии «молодец» или «за пятерку». Еще 146 тыс. переводов включили слова «люблю», «солнышко», «доченька» или «сыночек».

В банке напомнили, что по детской СберКарт начисляется кешбэк до 1,5% за все операции и до 10% у партнеров. Также с 30 мая по 31 июля 2026 года действует спецпредложение. Так, новые пользователи, оформившие первую детскую карту и совершившие покупку в ресторанах быстрого питания до 15 июля, получат 30% кешбэк бонусами «Спасибо».