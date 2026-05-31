Названа сумма задолженности WhatsApp по штрафам в России

Задолженность WhatsApp по штрафам в России достигла почти ₽40 млн

Задолженность мессенджера WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) по штрафам в России приближается к 40 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным источника, в отношении мессенджера открыты пять исполнительных производств. Они были инициированы на основании материалов от мировых судей. Утверждается, что в настоящий момент взыскания по ним прекращены.

С февраля 2021 года Роскомнадзор регулярно составляет административные протоколы в отношении соцсетей и мессенджеров. Поводом становится отказ удалять призывы к участию в несанкционированных акциях, в том числе обращенные к несовершеннолетним, а также публикация иной запрещенной в России информации.

Так, 27 мая Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн рублей за отказ удалять информацию об экстремистской деятельности. Компанию привлекли к ответственности по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем сайта или интернет-ресурса запрещенной информации или интернет-страницы).

Ранее WhatsApp пожаловался на ограничения в России.