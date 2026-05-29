Сбер заявил о готовности сотрудничать с банками по всему миру

В Сбере сообщили о росте расчетов в нацвалютах

Сбербанк открыт к сотрудничеству с финансовыми организациями по всему миру. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в эксклюзивном интервью RT в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Что касается финансовых услуг, мы более чем готовы сотрудничать с любым банком в мире, с Китаем, с африканскими странами, с Индией», — отметил он.

По словам Ведяхина, Сбербанк активно развивает расчеты в национальных валютах. В частности, через филиал банка в Индии обслуживается значительная часть платежей между Россией и Индией в рупиях и рублях.

Топ-менеджер Сбера также отметил существенное снижение доли недружественных валют во внешнеторговых расчетах России.

«Это доллар США, фунт и евро — до 14-15% по экспорту и импорту. А начинали мы примерно с 80%», — подчеркнул первый зампред Сбербанка.

Ведяхин связал эту тенденцию с продолжающимся процессом дедолларизации мировой экономики. По его словам, международная торговля все чаще переходит на расчеты в золоте и национальных валютах, включая юань и рупию.

«Дедолларизация уже началась, она продолжается и будет продолжаться дальше», — заявил он.

Ведяхин также указал, что ограничения, вводимые США в отношении торговли, платежей и технологий, ускоряют поиск альтернативных финансовых инструментов и валют для международных расчетов.

По его словам, Россия, Индия и Китай активно расширяют использование национальных валют в торговле, в том числе в нефтяных сделках.

«Сегодня у нас есть пары: рубль к юаню, рубль к рупии, и нам не нужен доллар», — отметил Ведяхин.