Сбер получит 500 млрд рублей прибыли благодаря ИИ

Сбербанк в 2026 году заработает дополнительно 500 млрд рублей благодаря искусственному интеллекту, включая общий и генеративный ИИ новейшего поколения. Об этом рассказал первый заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин в эксклюзивном интервью RT в преддверии ПМЭФ.

Он отметил, что в России очень сильное бизнес-сообщество, которое стремится внедрять искусственный интеллект и строить бизнес на его основе.

«Крупнейшие компании, работающие с ИИ, создали альянс — Альянс в сфере искусственного интеллекта, и я являюсь председателем этого альянса. И я рад сообщить, что у нас примерно 150 действительных членов и членов с ограниченным членством», — отметил Ведяхин.

Он также отметил, что другие члены альянса также получат от ИИ большую прибыль.

Ведяхин добавил, что Сбер уже работает над получением микросхем из Китая, что позволит производить вычисления в том числе на чипах из КНР.