В Сбере сообщили о подготовке к проведению операций с криптовалютой

Ведяхин оценил принятие в первом чтении законопроекта о цифровых валютах
Сбербанк ведет подготовку инфраструктуры для запуска операций с криптовалютой после того, как будут приняты соответствующие нормативные акты. Об этом рассказал в интервью «Интерфаксу» первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин в преддверии ПМЭФ-2026.

Он назвал позитивным принятие в первом чтении Госдумой законопроекта, устанавливающего правовую основу для обращения в России цифровых валют.

«Это правильный шаг. Ожидаем его оперативного принятия во втором чтении», — отметил Веляхин.

Он добавил, что также у Сбера есть ряд предложений по усовершенствованию законодательства, он находится в активном диалоге с Центробанком. При этом, по его мнению, уже заложенные нормы являются правильными и прогрессивными.

«Мы готовим максимально широкую инфраструктуру. Наши клиенты должны получать этот опыт и эти инструменты, мы хорошо и уверенно себя в этом чувствуем», — резюмировал Ведяхин.

 
