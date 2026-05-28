В Сбере не увидели рисков в долговой нагрузке РЖД

Сбербанк не видит угроз для обслуживания РЖД своих долговых обязательств. Об этом заявил в беседе с «Интерфаксом» первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин в предверии ПМЭФ-2026.

По его словам, в прошлом году инвестпрограмма РЖД была масштабной, на текущий год ее оптимизировали — на 25% ниже 2025 года.

«Мы сейчас точно не видим угрозы. Если все будет так, как есть, ситуация с долговой нагрузкой РЖД точно будет стабильна», — отметил Ведяхин.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль РЖД по МСФО в первом квартале 2026 года снизилась в 3,6 раза — до 3,2 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 13% и составил 278,8 млрд рублей. Рентабельность РЖД по EBITDA поднялась до 29,7% с 28% в первом квартале 2025 года. Отношение чистый долг/EBITDA составило 3,4х.