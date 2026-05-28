Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Сбере не увидели рисков в долговой нагрузке РЖД

Ведяхин: ситуация с долговой нагрузкой РЖД будет стабильна
Сбер

Сбербанк не видит угроз для обслуживания РЖД своих долговых обязательств. Об этом заявил в беседе с «Интерфаксом» первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин в предверии ПМЭФ-2026.

По его словам, в прошлом году инвестпрограмма РЖД была масштабной, на текущий год ее оптимизировали — на 25% ниже 2025 года.

«Мы сейчас точно не видим угрозы. Если все будет так, как есть, ситуация с долговой нагрузкой РЖД точно будет стабильна», — отметил Ведяхин.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль РЖД по МСФО в первом квартале 2026 года снизилась в 3,6 раза — до 3,2 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 13% и составил 278,8 млрд рублей. Рентабельность РЖД по EBITDA поднялась до 29,7% с 28% в первом квартале 2025 года. Отношение чистый долг/EBITDA составило 3,4х.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!