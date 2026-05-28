В Сбере назвали самую популярную у бизнеса иностранную валюту

Анатолий Попов: российский бизнес активно открывает вклады в юанях и рупиях

Бизнес в России чаще всего открывает вклады в китайских юанях и индийских рупиях, рассказал в интервью «РИА Новости» накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«В основном это те клиенты, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, экспортеры или импортеры», — отметил Попов.

По его словам, валютные депозиты позволяют диверсифицировать портфель для получения большей доходности.

Попов добавил, что индийские рупии популярны у компаний, которые сотрудничают с Индией. Также, по его словам, рупии часто приобретают импортеры под будущие расчеты.

Зампред правления Сбербанка отметил, что компании, которые пока не сотрудничают с Индией, заинтересованы в хеджировании валютных рисков.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года.