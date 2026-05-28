Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Сбере назвали самую популярную у бизнеса иностранную валюту

Анатолий Попов: российский бизнес активно открывает вклады в юанях и рупиях
Сбер

Бизнес в России чаще всего открывает вклады в китайских юанях и индийских рупиях, рассказал в интервью «РИА Новости» накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«В основном это те клиенты, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, экспортеры или импортеры», — отметил Попов.

По его словам, валютные депозиты позволяют диверсифицировать портфель для получения большей доходности.

Попов добавил, что индийские рупии популярны у компаний, которые сотрудничают с Индией. Также, по его словам, рупии часто приобретают импортеры под будущие расчеты.

Зампред правления Сбербанка отметил, что компании, которые пока не сотрудничают с Индией, заинтересованы в хеджировании валютных рисков.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!