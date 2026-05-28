В России масштабируют проект подготовки подростков-сирот к самостоятельной жизни

Торговая сеть «Перекресток» и благотворительный фонд «Выручаем» объявили о расширении проекта «Готовим будущее», направленного на социальную адаптацию и трудоустройство подростков-сирот. Об этом стало известно на профильной конференции, прошедшей в Нижнем Новгороде.

В рамках мероприятия представители органов власти, бизнеса и некоммерческого сектора обсудили развитие механизмов сопровождения выпускников социальных учреждений и создание региональной системы поддержки подростков при переходе к самостоятельной жизни.

По данным организаторов, в социальных учреждениях России проживают около 50 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, более половины — подростки в возрасте от 14 до 17 лет. После выпуска многие сталкиваются с нехваткой бытовых навыков, отсутствием профессиональных ориентиров и знаний в сфере финансового планирования.

Проект «Готовим будущее» предполагает комплексный подход к подготовке подростков к самостоятельной жизни. Программа включает обучение основам здорового питания, ведению быта, финансовой грамотности, а также стажировки и трудоустройство в магазинах X5 и компаниях-партнерах.

В 2025 году проект охватил 38 подростков из социальных учреждений Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

По словам руководителя проекта «Готовим будущее» фонда «Выручаем» Екатерины Селезневой, программа должна стать системным ESG-инструментом для регионального бизнеса.

Менеджер по связям с общественностью и социальным проектам сети «Перекресток» Софья Халимова подчеркнула, что программа — часть стратегии устойчивого развития X5.

«Для нас важно предоставить выпускникам детских домов не просто разовую поддержку, а понятный и устойчивый маршрут во взрослую жизнь», — отметила она.