Wildberries подключила сеть «Леонардо» к своему сервису самовывоза

Пользователи Wildberries смогут самовывозом забирать товары для творчества
Wildberries (входит в Группу RWB) подключила сеть хобби-гипермаркетов «Леонардо» к сервису самовывоза Click&Collect. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что товары для творчества стали доступны для заказа на онлайн-витрине маркетплейса с возможностью получения в магазине сети.

В компании уточнили, что партнерство стало шагом в развитии омниканальной модели. Так, офлайн-ритейлеры включились в цифровую инфраструктуру маркетплейса, расширив каналы продаж.

На текущий момент пользователям доступно порядка 14 тыс. позиций из ассортимента «Леонардо». В перечень вошли товары для рукоделия, хобби и творчества, художественные материалы и сопутствующие категории. В ближайшее время ассортимент планируют расширить до 70 тыс. позиций.

Пилотный запуск охватил 30 магазинов в Москве. В рамках дальнейшего развития планируется подключение всей сети — до 120 точек в 53 городах России.

«Мы видим устойчивый интерес со стороны крупных офлайн-ритейлеров к интеграции с маркетплейсом. Подключение сети «Леонардо» подтверждает эффективность омниканальной модели, в которой онлайн и офлайн не конкурируют, а усиливают друг друга. Для партнеров это доступ к многомиллионной аудитории Wildberries, а для покупателей — расширение ассортимента и новые сценарии получения заказа», — отметила руководитель направления доставки силами продавца RWB Елизавета Шлеин.

Директор по развитию электронной коммерции «Леонардо» Александр Буренков подчеркнул стратегическую значимость запуска. По его словам, эта интеграция станет для компании драйвером трафика в физические точки. Он отметил, что это позволит совместить глубину онлайн-ассортимента с моментальной доступностью офлайн.

«Запуск пилотного проекта в Москве — только первый шаг: благодаря объединению ассортимента гипермаркетов и аудитории крупнейшего маркетплейса мы не только повышаем доступность товаров для творчества, но и качественно наращиваем кросс-канальный трафик», — сказал он.

 
