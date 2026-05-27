В Сбере спрогнозировали рост кредитования бизнеса в 2026 году

Анатолий Попов: в 2026 году кредитование бизнеса может вырасти примерно на 10-12%

Кредитование юридических лиц в 2026 году может вырасти примерно на 10-12%, заявил в интервью «РИА Новости» накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он отметил, что прирост корпоративного кредитования с начала года становится очень сдержанным.

«Спрос на кредиты несколько выше, чем было в 2025 году, но он по-прежнему ограничен сохранением жестких условий по денежно-кредитной политике и опережающим авансированием госконтрактов для тех компаний, которые связаны с государственным финансированием», — сказал Попов.

Он подчеркнул, что постепенное снижение ключевой ставки будет оказывать поддержку рынка, но восстановление кредитной активности не будет быстрым.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года.