Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Сбере спрогнозировали рост кредитования бизнеса в 2026 году

Анатолий Попов: в 2026 году кредитование бизнеса может вырасти примерно на 10-12%
Пресс-служба Сбера

Кредитование юридических лиц в 2026 году может вырасти примерно на 10-12%, заявил в интервью «РИА Новости» накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он отметил, что прирост корпоративного кредитования с начала года становится очень сдержанным.

«Спрос на кредиты несколько выше, чем было в 2025 году, но он по-прежнему ограничен сохранением жестких условий по денежно-кредитной политике и опережающим авансированием госконтрактов для тех компаний, которые связаны с государственным финансированием», — сказал Попов.

Он подчеркнул, что постепенное снижение ключевой ставки будет оказывать поддержку рынка, но восстановление кредитной активности не будет быстрым.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!