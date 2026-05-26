Сбер узнал настроения своих акционеров

Держать акции Сбера всю жизнь планируют 30% акционеров
Для 75% акционеров Сбера возможность получать дивиденды более значима, чем доход от роста акций, 43% ощущают себя совладельцами банка, 32% --амбассадорами бренда. Еще 26% стабильно приобретают акции компании. Это следует из опроса, который «СберИнвестиции» провели в преддверии ПМЭФ-2026 среди акционеров банка.

Участики исследования рассказали о мотивах, побуждающих их выбирать акции банка и своем горизонте инвестирования.

Ключевой причиной, по которой инвесторы выбирают акции Сбера, респонденты назвали высокую надежность — такого мнения придерживаются 66% опрошенных. Для 64% самый главный фактор — стабильные дивиденды, для 52% — устойчивость бизнеса даже в кризис.

Для 38% держателей акций значимы репутация и узнаваемость бренда, свыше 30% респондентов выделили высокие показатели доходности в минувшие годы, 24% — популярность акций и ведущую позицию Сбера в народном портфеле Мосбиржи.

При этом опрос показал, что акционеры компании ориентированы на долгосрочное владение бумагами. 38% планируют держать их более пяти лет, 30% — всю жизнь.

Отмечается, что регулярно продуктами компании пользуются 77% опрошенных.

Управляющий директор брокерского бизнеса «СберИнвестиций» Станислав Портненко отметил, что итоги опроса показали, что инвесторы «ответственно и неравнодушно» подходят к владению акциями Сбера.

«76% опрошенных участвуют в Клубе акционеров Сбера и инвестируют в акции банка. Это значит, что им открыт целый ряд преимуществ, включая возможность влиять на будущее банка. Мы видим, что такой формат находит отклик у акционеров — за год с момента запуска число участников Клуба выросло на 60% до 800 тысяч человек», — отметил он.

Уточняется, что в опросе приняли участие свыше 1000 респондентов из всех федеральных округов России. Исследование проводилось «СберИнвестициями» 20-24 мая в преддверии вебинара для акционеров Сбера.

 
