В исторических регионах России зафиксировали рост предпринимательской активности

Число малых и средних предприятий в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с начала 2026 года увеличилось на 2,2 тыс. и превысило 123,5 тыс. Об этом сообщили в Корпорации МСП (Группа ВЭБ.РФ).

Наиболее высокие темпы роста количества МСП в новых регионах России с начала текущего года Корпорация МСП зафиксировала в сферах информационных технологий, инфраструктурного строительства и научно-технической деятельности.

«Каждое третье малое и среднее предприятие из обеспечивших прирост числа субъектов МСП в новых регионах с начала года, работает в приоритетных отраслях экономики. Это обеспечивает трансформацию всего сектора в сторону экономики предложения», — отметил глава Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, в новых регионах также сформировались отрасли с опережающим ростом предпринимательской активности.

Лидером по приросту количества МСП среди исторических регионов стала Донецкая народная республика — показатель с начала года вырос на 2,3%. Далее следуют Запорожская область с ростом на 2%, ЛНР — 1,5% и Херсонская область — 0,5%.

Ранее зампредседателя правительства России Александр Новак в ходе совещания с главой кабмина Михаилом Мишустиным отметил, что, несмотря на внешние ограничения и непростую обстановку, число субъектов МСП в России устойчиво растет.

«Сегодня это уже 7 млн предпринимателей и более 19 млн работающих в секторе. Растет и количество новых компаний. На 1 мая этого года — 1,5 млн. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Меняется и качество сектора, бизнес активнее идет в производство, в информационные технологии, креативные индустрии. Это следствие системной работы последних лет», — подчеркнул вице-премьер.

Поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», в том числе с помощью льготных программ, оператором которых выступает дочерний банк Корпорации — МСП Банк.

Кроме того, поддержка предпринимательства — один из пяти ключевых направлений новой стратегии группы ВЭБ.РФ до 2030 года. Главная цель — увеличение охвата субъектов МСП услугами и мерами поддержки, расширение доступа к финресурсам в приоритетных сферах.

Модернизированы будут более 7 тыс. производств, объем закупок у малых технологических компаний вырастет до 1,2 трлн рублей. Ожидается, что новая стратегия группы обеспечит дополнительный прирост ВВП России к 2030 году в объеме 2%.