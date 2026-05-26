Сбер стал партнером киберспортивного клуба Virtus.pro

Сбер поддержит команды Virtus.pro по «Миру танков» и Standoff 2
Сбер объявил о начале сотрудничества с киберспортивным клубом Virtus.pro в России, сообщает пресс-служба Сбера.

В рамках сотрудничества Сбер выступит эксклюзивным партнером клуба в банковской отрасли и поможет усилить подготовку к соревнованиям.

Сбер планирует интегрировать ИИ-помощника GigaChat и развивать совместные проекты с Virtus.pro.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, киберспорт является одним из самых быстрорастущих индустрий в мире.

«Для Сбера поддержка этого направления — не разовая история, а часть системной работы с индустрией: мы сотрудничаем с Федерацией компьютерного спорта, проводим собственные турниры и поддерживаем развитие молодых игроков и команд. Партнерство с Virtus.pro — логичное продолжение этой стратегии», — сказал он.

Ведяхин добавил, что Virtus.pro является одним из самых узнаваемых киберспортивных брендов, имеющих огромную историю и сильное влияние на индустрию.

«Вместе мы хотим не только развивать клуб, но и помогать всей экосистеме киберспорта становиться еще масштабнее и сильнее. В год 185-летия Сбера для нас особенно важно поддерживать направления, которые формируют будущее и объединяют новые поколения — и киберспорт точно относится к их числу», — заключил Ведяхин.

 
