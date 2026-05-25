«СберИндекс» зафиксировал перераспределение расходов на фоне роста НДС

Молодые россияне в возрасте от 15 до 34 лет нарастили траты на потребление контента, путешествия и спорт в первом квартале 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования «СберИндекса», проведенного в преддверии ПМЭФ.

Отмечается, что аналитики изучили потребление россиян на фоне повышения базовой ставки и НДС.

Согласно исследованию, молодежь перераспределила траты в пользу расходов, связанных с комфортом и впечатлениями. Цены в этих категориях изменили из-за роста НДС до 22%. Кроме того, молодые люди снизили траты на такси и каршеринг.

Также были значительно сокращены расходы в офлайн-магазинах на товары, которые можно купить на маркетплейсах. В основном речь идет о продовольствии. Такая тенденция свойственна всем возрастным группам. Исследователи связали ее с переходом в онлайн-доставку. Также снизилась доля трат на товары для строительства и ремонта и электронику.

В свою очередь, россияне в возрасте от 35 до 64 лет сильнее увеличили долю расходов на медицинские и телекоммуникационные услуги. Потребители среднего возраста сохранили объемы трат в салонах красоты, на такси и развлечения. В группе 65 лет и старше наиболее заметно выросла доля расходов на медуслуги.

Помимо этого, аналитики зафиксировали гендерные отличия в изменениях трат за первый квартал. Так, женщины несколько снизили потребление товаров для красоты и здоровья. При этом у них выросла доля трат на развлечения и телекоммуникационные услуги. У мужчин незначительно снизилась доля трат на электронику, мебель и интерьер. Они увеличили расходы на контент и СМИ. Доли расходов на продовольственные товары и лекарства остались без изменений.