Аналитики сервиса онлайн-бронирования отметили рост спроса на длительные брони

Средний чек бронирования по России в высокий сезон составляет 12,4 тыс. рублей. Об этом сообщил сервис «Циан Посуточно».

Также платформа рассказала о росте спроса россиян на более длительные бронирования, уточнив, что с начала 2026 года каждое четвертое бронирование через сервис приходится на проживание от трех ночей.

Отмечается, что такие показатели особенно важны для профессиональных арендодателей, управляющих компаний и агентств недвижимости, работающих в сегменте краткосрочной аренды — для них это критерий стабильности загрузки объектов и предсказуемости выручки.

Согласно исследованию платформы, большинство гостей соблюдает правила проживания и бережно относятся к арендуемому жилью. В частности, 93% пользователей получают максимальную оценку от арендодателей.

Кроме того, до 30% аудитории сервиса интересуется не только краткосрочной арендой, но и сделками с недвижимостью на платформе.

В компании также сообщили о росте числа пользователей, бронирующих на платформе жилье на время ремонта в собственном.

Директор направления посуточной аренды «Циана» Екатерина Десятова добавила, что значительную часть аудитории платформы составляют собственники недвижимости, покупатели и долгосрочные арендаторы, понимающие ценность недвижимости.