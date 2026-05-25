Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Аналитики сервиса онлайн-бронирования отметили рост спроса на длительные брони

Средний чек бронирования по России в высокий сезон превышает 12 тыс. рублей
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Средний чек бронирования по России в высокий сезон составляет 12,4 тыс. рублей. Об этом сообщил сервис «Циан Посуточно».

Также платформа рассказала о росте спроса россиян на более длительные бронирования, уточнив, что с начала 2026 года каждое четвертое бронирование через сервис приходится на проживание от трех ночей.

Отмечается, что такие показатели особенно важны для профессиональных арендодателей, управляющих компаний и агентств недвижимости, работающих в сегменте краткосрочной аренды — для них это критерий стабильности загрузки объектов и предсказуемости выручки.

Согласно исследованию платформы, большинство гостей соблюдает правила проживания и бережно относятся к арендуемому жилью. В частности, 93% пользователей получают максимальную оценку от арендодателей.

Кроме того, до 30% аудитории сервиса интересуется не только краткосрочной арендой, но и сделками с недвижимостью на платформе.

В компании также сообщили о росте числа пользователей, бронирующих на платформе жилье на время ремонта в собственном.

Директор направления посуточной аренды «Циана» Екатерина Десятова добавила, что значительную часть аудитории платформы составляют собственники недвижимости, покупатели и долгосрочные арендаторы, понимающие ценность недвижимости.

 
Теперь вы знаете
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!