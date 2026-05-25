Сбер расширил возможности «Определителя номера»

«Определитель номера» Сбера с начала 2026 года проверил около 800 млн звонков

Сбер дополнил функционал сервиса «Определитель номера» в приложении «СберБанк Онлайн» для пользователей Android. Новые возможности помогут клиентам банка эффективнее защищаться от мошеннических и нежелательных звонков, сообщили в компании в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Уточняется, что обновленный сервис доступен пользователям приложения версии 17.5 и выше.

После обновления на главной странице сервиса появилась история звонков, в которой можно выбрать нежелательные номера и отправить их в черный список. Если номер будет подтвержден как мошеннический, система автоматически заблокирует его либо пометит предупреждающим баннером при входящих звонках другим пользователям.

В компании отметили, что перед добавлением номера в базу подозрительных контактов информация проходит многоэтапную проверку, включая анализ с использованием технологий искусственного интеллекта.

«Каждый из нас может не только защитить себя, но и стать частью борьбы с мошенничеством. Многие сценарии аферистов начинаются именно со звонка. Они меняют сим-карты и используют подменные номера, поэтому скорость определения злоумышленников крайне важна», — подчеркнул заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, за 2025 год сервис проверил около 1 млрд звонков россиянам, а с начала 2026 года — уже порядка 800 млн.

Также среди новых функций сервиса — отдельная кнопка управления блокировками, позволяющая ограничить звонки от мошенников, спамеров, скрытых и иностранных номеров, незнакомых контактов в мессенджерах.

Кроме того, пользователи смогут настроить внешний вид предупреждающих баннеров при входящих звонках и воспользоваться сервисом «Проверить номер» для поиска информации о возможной связи номера с мошенническими действиями.

В Сбере напомнили, что сервис является частью комплексной антифрод-системы банка, интегрированной с крупнейшими российскими финансовыми организациями, операторами связи, маркетплейсами, регуляторами и правоохранительными органами. По данным компании, ее эффективность достигает 99,99%.