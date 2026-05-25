Риелтор ожидает снижения цен на новые квартиры в Москве

Во второй половине 2026 года цены на московские новостройки не рухнут, но по отдельным переоцененным проектам могут снизиться на 3–7%. В Новой Москве по слабым лотам коррекция может быть глубже — до 8–10% через акции, рассрочки и индивидуальные условия. Об этом «Газете.Ru» заявила основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева.

По ее словам, происходящее сейчас на рынке недвижимости в Москве точнее называть не падением цен, а коррекцией перегретых ожиданий: по данным аналитиков BnMa, средняя стоимость квартиры в новостройке в апреле снизилась на 0,9–3,6% месяц к месяцу в старых границах столицы, а в Новой Москве — от 2,1 до 8%.

«После нескольких лет роста покупатель стал чаще спрашивать, за что именно он должен платить: за локацию, качество, сроки, финансовую схему или только за красивую презентацию. Там, где ответ слабый, начинаются скидки, акции и точечное снижение. Во второй половине года я не жду обвала цен на московские новостройки. Базовый сценарий — локальная коррекция в пределах 3–7% по отдельным переоцененным проектам и лотам, а в Новой Москве по слабым позициям снижение может быть глубже — до 8–10% через акции, рассрочки и индивидуальные условия», — сказала Гордеева.

Она подчеркнула, что это не будет равномерная распродажа всего рынка: хорошие проекты у метро, в дефицитных локациях и с понятной ценой входа будут держаться лучше. По ним возможно даже осторожное продолжение роста, допустила Гордеева.

По словам эксперта, сильнее всего сейчас проседает премиальная недвижимость. Причина заключается не в том, что состоятельные покупатели резко стали беднее, а в «усталости от глянцевой наценки», пояснила эксперт. Гордеева отметила, что премиальный покупатель в 2026 году стал холоднее: он уже не покупает слово deluxe в буклете, а смотрит на вид, приватность, сервис, архитектуру, парковку, соседскую среду и реальную редкость объекта. Если этого нет, скидка становится не подарком, а признанием переоценки, добавила риелтор.

По ее словам, в массовом сегменте давление тоже есть, но там рынок поддерживает дефицит предложения — в апреле в Москве было 23,5 тыс. лотов массовых новостроек, это на 30,5% меньше, чем годом ранее.

Высокая ставка и дорогая ипотека продолжат охлаждать спрос, добавила Гордеева. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 14,5%, а прогноз Банка России по средней ставке на 2026 год — 14–14,5%, напомнила риелтор. Даже если во втором полугодии ставка начнет снижаться, ипотека не станет дешевой сразу — покупатели будут ждать, сравнивать и торговаться, считает эксперт.

«Рынок входит в фазу покупательской забастовки без плакатов: люди не отказываются от покупки совсем, но перестают соглашаться на любую цену», — пояснила эксперт.

По ее словам, девелоперы будут до последнего защищать официальный прайс: открытое снижение цен бьет по уже купившим клиентам и по восприятию проекта. Поэтому борьба пойдет через «ценовые маски»: скидки на ограниченный пул квартир, рассрочки, субсидирование ставки, отделку в подарок, паркинг, кладовые и индивидуальные условия, сказала Гордеева.

Она посоветовала покупателям не ждать большого обвала цен, а искать слабые места застройщиков: проекты с большим объемом остатков, переносами сроков, высокой конкуренцией в локации и дорогими лотами большой площади, особенно в премиуме и бизнес-классе. Там вероятность реального торга выше, заключила Гордеева.

