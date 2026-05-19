На ЦИПР назвали внедрение ЦФА способом укрепить технологический суверенитет России

Сбер, Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования, «Ростелеком», «РЖД-Технологии и ВТБ подписали на конференции ЦИПР меморандум, в рамках которого стороны будут внедрять передовые практики использования цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка Андрей Дмитриев, длительность и сложность реализации таких ИТ-проектов требует надежных юридических, финансовых и проектных конструкций.

«Заказчики и исполнители должны быть уверены в гарантии результата и защите своих интересов. Именно поэтому мы расширяем практику применения ЦФА для создания сложных продуктовых конструкций», — сказал он.

Также вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Виталий Трепыхалин рассказал, что интеграция ЦФА – шаг к формированию новой цифровой инфраструктуры.

«Совместными усилиями мы создаем условия для безопасного, регулируемого и инновационного развития национальных финансовых инструментов», — сказал он.