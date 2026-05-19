Названы последствия повышения лимита по семейной ипотеке

Семейная ипотека может заметно ослабнуть как драйвер спроса на жилье, если власти изменят не только лимиты, но и ставки в зависимости от числа детей. Повышение лимита по семейной ипотеке с 6 млн до 8 млн рублей, которое обсуждается для большинства регионов России, скорее закрепит покупательную способность семей на нынешнем уровне, чем реально повысит доступность жилья, заявил «Газете.Ru» основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов.

«Увеличение лимита субсидирования семейных кредитов планируется распространить на все регионы РФ, кроме Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где этот показатель сегодня составляет 12 млн руб. Считаю, что справедливо было бы повысить сумму льготного кредитования и для столичных регионов. Первичная недвижимость в них стоит значительно дороже, чем в других субъектах РФ, а темпы роста цен перманентно превышают официальную инфляцию. Таким образом, отчасти новая мера направлена на переориентацию спроса в малые города», — отметил Гутнов.

По его словам, для покупателей из большинства регионов повышение лимита будет полезным, но, по сути, речь идет об индексации прежних условий после роста цен последних лет. Рассчитывать на покупку более просторных квартир семейные заемщики вряд ли смогут, уверен девелопер.

Гутнов подчеркнул, что сильнее на рынок может повлиять не сам лимит, а возможная дифференциация ставок по семейной ипотеке в зависимости от числа детей: ставки могут вырасти для семей с одним ребенком, а именно таких заемщиков сейчас большинство — около 60%. Еще примерно 30% семей имеют двух несовершеннолетних детей, для них условия должны остаться прежними, добавил эксперт. Многодетные семьи, для которых льготные кредиты могут стать доступнее, составляют менее 10% от общего числа семей в РФ, оценил Гутнов.

Из-за этого семейная ипотека может потерять часть значения для рынка новостроек, считает девелопер. Он пояснил, что устойчивость рынка в таком сценарии будет больше зависеть от снижения стоимости обычных рыночных кредитов по мере смягчения денежно-кредитной политики.

При этом само повышение лимита не должно разогнать цены на жилье, допустил Гутнов. Он считает, что ожидаемые изменения, наоборот, могут сузить целевую аудиторию рынка недвижимости, однако первичное жилье все равно продолжит дорожать как минимум на уровне инфляции. Среди причин повышения цен эксперт назвал проектное финансирование, рост цен на стройматериалы, дефицит кадров, повышение требований к застройщикам и развитие качества самих проектов.

